Погибший на «Алматы марафоне» был независимым директором «Самрук Энерго»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» сообщил о смерти независимого директора «Самрук Энерго» и QazaqGaz Рустема Садыкова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Коллектив фонда «Самрук-Қазына» выражает глубокие соболезнования родным, близким и коллегам независимого директора «Самрук Энерго» и QazaqGaz Рустема Садыкова, скоропостижно ушедшего сегодня на 48 году жизни. Рустем Галимович прошел успешный трудовой путь, был высокообразованным блестящим профессионалом, имел опыт работы в международных компаниях. В памяти коллег он навсегда останется уверенным в себе лидером и преданным делу сотрудником. Нам всем будет его очень не хватать», - говорится в Telegram-канале фонда.

Ранее сообщалось о смерти участника «Алматы марафона» Рустема Садыкова. Он скончался после пересечения линии финиша от остановки сердца.

Фото: Samruk Energy