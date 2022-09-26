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    01:21, 26 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Погибший на «Алматы марафоне» был независимым директором «Самрук Энерго»

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» сообщил о смерти независимого директора «Самрук Энерго» и QazaqGaz Рустема Садыкова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Коллектив фонда «Самрук-Қазына» выражает глубокие соболезнования родным, близким и коллегам независимого директора «Самрук Энерго» и QazaqGaz Рустема Садыкова, скоропостижно ушедшего сегодня на 48 году жизни. Рустем Галимович прошел успешный трудовой путь, был высокообразованным блестящим профессионалом, имел опыт работы в международных компаниях. В памяти коллег он навсегда останется уверенным в себе лидером и преданным делу сотрудником. Нам всем будет его очень не хватать», - говорится в Telegram-канале фонда.

    Ранее сообщалось о смерти участника «Алматы марафона» Рустема Садыкова. Он скончался после пересечения линии финиша от остановки сердца.

    Фото: Samruk Energy

    Теги:
    Алматы Самрук-Энерго Утраты Происшествия Происшествия, ЧС
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