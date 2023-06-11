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Погибших при ликвидации масштабных пожаров представят к госнаградам

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
11 Июня 2023, 18:18
Погибших при ликвидации масштабных пожаров представят к госнаградам

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Все погибшие при ликвидации масштабных пожаров должны быть представлены к государственным наградам. Также следует немедленно приступить к восстановлению объектов, поврежденных в результате пожара в области Абай. Такое поручение дал сегодня Глава государства в ходе заседания оперативного штаба, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Главная на сегодня – не допустить человеческих жертв, локализовать пожар, предотвратить распространение огня на населенные пункты. Следует создать необходимые условия для размещения и проживания людей, эвакуированных из опасных районов. После нейтрализации угрозы требуется оперативно провести оценку размеров ущерба», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Всем пострадавшим, как отметил Президент, будет оказано всемерное содействие.

«Только что я встречался с родственниками погибших, обещал им оказать поддержку. Нужно обязательно сдержать данное обещание. Поручил обеспечить компенсацией семьи погибших и пострадавших. В этом вопросе не должно быть никаких проволочек», - сказал Глава государства.


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