Погибших при ликвидации масштабных пожаров представят к госнаградам

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Все погибшие при ликвидации масштабных пожаров должны быть представлены к государственным наградам. Также следует немедленно приступить к восстановлению объектов, поврежденных в результате пожара в области Абай. Такое поручение дал сегодня Глава государства в ходе заседания оперативного штаба, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Главная на сегодня – не допустить человеческих жертв, локализовать пожар, предотвратить распространение огня на населенные пункты. Следует создать необходимые условия для размещения и проживания людей, эвакуированных из опасных районов. После нейтрализации угрозы требуется оперативно провести оценку размеров ущерба», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Всем пострадавшим, как отметил Президент, будет оказано всемерное содействие.

«Только что я встречался с родственниками погибших, обещал им оказать поддержку. Нужно обязательно сдержать данное обещание. Поручил обеспечить компенсацией семьи погибших и пострадавших. В этом вопросе не должно быть никаких проволочек», - сказал Глава государства.