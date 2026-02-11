Погибшие лебеди обнаружены на побережье Каспия

Как сообщают местные жители, дикие птицы гибнут в районе водоёма, куда стекают воды с расположенной поблизости базы отдыха, а также с находящегося рядом предприятия.

По информации руководителя территориальной инспекции областного управления лесного хозяйства и животного мира Габбаса Досатова, специалисты выехали на место происшествия. На месте были отобраны пробы с туш погибших птиц, а также взяты образцы воды из указанного водоёма.

— Фактов массовой гибели птиц не зафиксировано. Ветеринарные специалисты отобрали пробы у погибших птиц, экологи, в свою очередь, взяли пробы воды. Результаты анализов будут готовы в течение одной недели, о чем будет сообщено дополнительно. В целом, в настоящее время продолжается сезон миграции птиц. Согласно данным учета, на озере Караколь находится около 4-5 тысяч лебедей. На островных территориях насчитывается не менее 20 тысяч лебедей. В связи с понижением температуры воздуха птицы совершают перекочевки. В этот период часть из них может ослабевать, и единичные случаи гибели среди 20 тысяч особей являются естественным природным явлением, — сообщил Габбас Досатов.

