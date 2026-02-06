Двух лебедей спасли в Актау

— Ослабевших и замерзших птиц доставили в Центр социальной адаптации города Актау, где им оказали первую помощь. Дежурные, государственные инспекторы отдела охраны природных комплексов и объектов Устюртского государственного природного заповедника, приняли птиц и провели необходимые мероприятия по их уходу, — говорится в сообщении.