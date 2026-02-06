РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    11:18, 06 Февраль 2026 | GMT +5

    Двух лебедей спасли в Актау

    По информации Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, в Актау спасли двух лебедей, пострадавших из-за неблагоприятных погодных условий, и вернули их в естественную среду обитания, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Кадр из видео

    — Ослабевших и замерзших птиц доставили в Центр социальной адаптации города Актау, где им оказали первую помощь. Дежурные, государственные инспекторы отдела охраны природных комплексов и объектов Устюртского государственного природного заповедника, приняли птиц и провели необходимые мероприятия по их уходу, — говорится в сообщении.

    После улучшения состояния лебедей 1–2 февраля их выпустили на озеро Караколь, расположенное на территории Каракиянско-Каракольского государственного природного заказника.

    Ранее в Павлодарской области сельские жители спасли шипуна, занесенного в Красную книгу.

