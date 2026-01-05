Лебедя, занесенного в Красную книгу, спасли жители села в Павлодарской области

Лебедя-кликуна, занесённого в Красную книгу, заметил один из жителей села.

— Мы проживаем в селе Маралды Павлодарского района. Вечером 3 января, направляясь к родителям, прямо на окраине села мы увидели лебедя, сидевшего на снегу. Было заметно, что птица сильно замёрзла и ослабла от голода, у неё не было сил взлететь. Когда мы подошли ближе, лебедь испугался, начал махать крыльями и попытался убежать. Мы сообщили об этом односельчанам, и почти половина жителей пришла нам на помощь. Все вместе мы с большим трудом, сумели поймать птицу, — рассказал житель села Михаил Кривобоков.

Как сообщил руководитель учреждения по охране лесов и животного мира Павлодарской области Аждар Жусупов, спасённая птица относится к виду лебедей-кликунов. Этот вид лебедей занесён в Красную книгу Республики Казахстан.

— Наши лесничие выехали в село и приняли одинокого лебедя. Затем птицу доставили и разместили в центре активного отдыха, расположенном в селе Павлодарское. На его территории имеется специальное место для временного содержания животных. Ранее в этом году в данный центр уже были помещены 4 лебедя, которые не смогли улететь в тёплые края. Теперь к ним присоединился пятый. Все лебеди будут находиться под наблюдением до весны, после чего их планируется выпустить в дикую природу, — отметил он.

Ранее мы сообщали о том, что житель Баянаульского района Бауыржан Жакупов спас двух лебедей, которые остались на морозе.

Позднее он был вынужден передать спасённых птиц в центр временного содержания, расположенный в селе Павлодарское.

В настоящее время птицы продолжают находиться там под присмотром специалистов.