    16:57, 05 Январь 2026 | GMT +5

    Лебедя, занесенного в Красную книгу, спасли жители села в Павлодарской области

    Жители села Маралды Павлодарского района спасли лебедя, который потерял пару и остался один. В настоящее время птица находится в специализированном центре для животных Павлодарской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Аждар Жусупов

    Лебедя-кликуна, занесённого в Красную книгу, заметил один из жителей села.

    — Мы проживаем в селе Маралды Павлодарского района. Вечером 3 января, направляясь к родителям, прямо на окраине села мы увидели лебедя, сидевшего на снегу. Было заметно, что птица сильно замёрзла и ослабла от голода, у неё не было сил взлететь. Когда мы подошли ближе, лебедь испугался, начал махать крыльями и попытался убежать. Мы сообщили об этом односельчанам, и почти половина жителей пришла нам на помощь. Все вместе мы с большим трудом, сумели поймать птицу, — рассказал житель села Михаил Кривобоков.

    Как сообщил руководитель учреждения по охране лесов и животного мира Павлодарской области Аждар Жусупов, спасённая птица относится к виду лебедей-кликунов. Этот вид лебедей занесён в Красную книгу Республики Казахстан. 

    — Наши лесничие выехали в село и приняли одинокого лебедя. Затем птицу доставили и разместили в центре активного отдыха, расположенном в селе Павлодарское. На его территории имеется специальное место для временного содержания животных. Ранее в этом году в данный центр уже были помещены 4 лебедя, которые не смогли улететь в тёплые края. Теперь к ним присоединился пятый. Все лебеди будут находиться под наблюдением до весны, после чего их планируется выпустить в дикую природу, — отметил он.

    Ранее мы сообщали о том, что житель Баянаульского района Бауыржан Жакупов спас двух лебедей, которые остались на морозе.

    Позднее он был вынужден передать спасённых птиц в центр временного содержания, расположенный в селе Павлодарское.

    В настоящее время птицы продолжают находиться там под присмотром специалистов.

    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
