    12:05, 29 Январь 2026 | GMT +5

    Погибли невиновные: в МВД рассказали подробности аварии на мосту в Астане

    Заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха озвучил подробности смертельного ДТП, произошедшего на мосту в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    мосты Астаны
    Фото: Адлет Беремкулов/ Kazinform

    — Дело возбуждено. В принципе, пока в рамках разбираемся. Погибшие — это не те люди, которые виновны, скажем так. Но более подробно пока не буду ничего комментировать, потому что дело возбуждено, — сказал замминистра на брифинге в Сенате.

    Он добавил, что виновному грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы.

    Ранее сообщалось, что в Астане произошло смертельное ДТП.

    Водитель автомобиля «Toyota», следуя по улице Сарайшык на мосту, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилями «Lada» и «Skoda». В результате аварии погибли два человека.

    Данира Искакова
    Данира Искакова
