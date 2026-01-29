Погибли невиновные: в МВД рассказали подробности аварии на мосту в Астане

— Дело возбуждено. В принципе, пока в рамках разбираемся. Погибшие — это не те люди, которые виновны, скажем так. Но более подробно пока не буду ничего комментировать, потому что дело возбуждено, — сказал замминистра на брифинге в Сенате.

Он добавил, что виновному грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Астане произошло смертельное ДТП.

Водитель автомобиля «Toyota», следуя по улице Сарайшык на мосту, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилями «Lada» и «Skoda». В результате аварии погибли два человека.