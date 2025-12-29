Поезд сошел с рельсов в Мексике: 13 человек погибли, 98 получили ранения

Об этом сообщила президент страны Клаудия Шейнбаум.

— Министерство военно-морских сил проинформировало меня, что в результате аварии межокеанского поезда, к сожалению, погибли 13 человек. 98 получили травмы, из них пятеро находятся в тяжелом состоянии, — написала Шейнбаум в Х.

По ее информации, пострадавшие были госпитализированы в учреждения Института социального страхования в Матиас-Ромеро и Салина-Крус, а также в больницы городов Хучитан и Икстепек. Шейнбаум также отметила, что министр военно-морских сил Раймундо Педро Моралес Анхелес отправлен на место происшествия.

В поезде находились девять членов экипажа и 241 пассажир. Состав включал два локомотива и четыре пассажирских вагона.

