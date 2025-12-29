РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    05:45, 29 Декабрь 2025 | GMT +5

    Поезд сошел с рельсов в Мексике: 13 человек погибли, 98 получили ранения

    13 человек погибли, 98 получили ранения в результате схода пассажирского поезда с рельсов у населенного пункта Нисанда в мексиканском штате Оахака, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Поезд сошел с рельсов в Мексике: 13 человек погибли, 98 получили ранения
    Фото: AP Photo / Alberto Lopez

    Об этом сообщила президент страны Клаудия Шейнбаум.

    — Министерство военно-морских сил проинформировало меня, что в результате аварии межокеанского поезда, к сожалению, погибли 13 человек. 98 получили травмы, из них пятеро находятся в тяжелом состоянии, — написала Шейнбаум в Х.

    По ее информации, пострадавшие были госпитализированы в учреждения Института социального страхования в Матиас-Ромеро и Салина-Крус, а также в больницы городов Хучитан и Икстепек. Шейнбаум также отметила, что министр военно-морских сил Раймундо Педро Моралес Анхелес отправлен на место происшествия.

    В поезде находились девять членов экипажа и 241 пассажир. Состав включал два локомотива и четыре пассажирских вагона.

    Напомним, в ноябре на подъездном пути, примыкающем к станции Макинка Акмолинской области, сошли восемь вагонов. В результате происшествия были повреждены устройства контактной сети и была задержка в движении поездов.

    Теги:
    Мексика Авария с Поездом Происшествия Мировые новости
    Жанар Альжанова
    Жанар Альжанова
    Автор
    Сейчас читают