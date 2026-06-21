Поезд Алматы — Саратов экстренно остановили из-за ребенка на путях

На участке Туркестан — Шиели машинист пассажирского поезда сумел предотвратить наезд на пятилетнего ребенка, оказавшегося на железнодорожных путях, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе КТЖ, инцидент произошел 20 июня в 15:08 в районе станции Шорнак. Пассажирский поезд № 7/8 сообщением Алматы-2 — Саратов следовал по маршруту со скоростью около 70 км/ч, когда локомотивная бригада заметила ребенка на путях.

Машинист применил экстренное торможение, благодаря чему удалось избежать трагедии. Задержка движения поезда составила всего четыре минуты. По информации компании, данный участок железной дороги оборудован ограждением. Ребенок находился в опасной зоне без сопровождения взрослых.

Железнодорожники призвали родителей не оставлять детей без присмотра вблизи железнодорожных путей и регулярно напоминать им правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.

Ранее на перегоне Шиели — Туркестан произошел сход колес вагона пассажирского поезда № 7/8 сообщением Саратов — Алматы.