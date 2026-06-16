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    Вагон поезда Саратов – Алматы сошел с рельсов в Казахстане

    На перегоне Шиели – Туркестан произошел сход колесных пар одного вагона пассажирского поезда №7/8 сообщением Саратов – Алматы, передает Kazinform.

    Вагон поезда Саратов – Алматы сошел с рельсов в Казахстане
    Кадр из видео instagram.com/dalamedia.info.kz/reels/

    По информации АО «Пассажирские перевозки», инцидент произошел 16 июня в 12:49 по техническим причинам.

    Пассажирам была предложена медицинская помощь, однако от нее они отказались.

    Для ликвидации последствий происшествия и восстановления движения к месту схода оперативно направили восстановительный поезд.

    Также для перевозки пассажиров назначен дополнительный поезд. Посадка и отправка организованы в оперативном режиме.

    В национальном перевозчике принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства.

    Туркестанская область Происшествия, ЧС Видео Поезда Авария с Поездом Железная дорога
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор