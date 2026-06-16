Вагон поезда Саратов – Алматы сошел с рельсов в Казахстане
На перегоне Шиели – Туркестан произошел сход колесных пар одного вагона пассажирского поезда №7/8 сообщением Саратов – Алматы, передает Kazinform.
По информации АО «Пассажирские перевозки», инцидент произошел 16 июня в 12:49 по техническим причинам.
Пассажирам была предложена медицинская помощь, однако от нее они отказались.
Для ликвидации последствий происшествия и восстановления движения к месту схода оперативно направили восстановительный поезд.
Также для перевозки пассажиров назначен дополнительный поезд. Посадка и отправка организованы в оперативном режиме.
В национальном перевозчике принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства.