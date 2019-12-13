Поэтический вечер провели нуротановцы в Кентау накануне Дня Независимости

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 12 декабря в городе Кентау прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню Независимости РК, организованное Туркестанским областным филиалом партии «Nur Otan» при поддержке акимата города, передает МИА «Казинформ».

Собравшихся с одним из главных государственных праздников страны поздравил первый заместитель председателя Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan» Бейсенбай Тажибаев.

«Первый Президент Казахстана, Елбасы Нурсултан Назарбаев говорил, что сколько усилий приложено для обретения Независимости, столько же сил нужно и для ее сохранения. Поэтому перед нами стоит задача - укреплять национальное согласие, сохранить суверенитет. И всем мы должны работать во благо этой великой миссии. Как вам известно, по поручению Елбасы ведутся работы по перезагрузке партии. В приоритете — привлечение в ряды партийцев настоящих патриотов, граждан, которым небезразличная судьба своего народа. А патриотизм должен основываться на честности, труде и духовности», – сказал он.





Первый заместитель председателя филиала вручил ряду граждан, вносящих весомый вклад в развитие региона, нагрудный знак партии «Белсенді қызметі үшін». Еще ряд граждан получил почетные грамоты первого заместителя председателя партии Б.Байбека. Представителям СМИ и гражданам,участвовавшим в декабрьских событиях, вручены благодарственные письма Туркестанского областного филиала партии.

С праздником собравшихся поздравил и аким Кентау Даурен Макажанов.

В ходе торжественного собрания состоялось награждение мушайры «Желтоқсан оқылымдары», организованной среди молодых акынов Туркестанским областным филиалом партии «Nur Otan» и проектным офисом «Рухани жаңғыру».

В мероприятии, посвященном 28-летию Независимости Казахстана, приняли участие 28 акынов.

В результате первое место занял студент МКТУ им. А.Ясави Даурен Тлеухан. Победителю вручили денежный приз в размере 100 тысяч тенге. Второе место досталось Мейиру Оразгали, третье - Нурману Бакнуру (оба представляли МКТУ им. А Ясави). Еще 10 участникам вручили поощрительные призы. Данный конкурс продемонстрировал, что в Туркестанской области подрастает целая плеяда молодых акынов. Среди получивших поощрительные призы — представители Жетысайского, Сайрамского, Байдибекского районов и города Туркестана. Завершилось мероприятие, прошедшее в доме культуры Кентау, праздничным концертом, где исполнялись патриотические песни.





В этот день в поселке Хантаги Кентау возле памятника К. Рыскулбекову состоялось мероприятие, посвященное 33-летию со дня декабрьских событий. Участие в нем приняли руководство Туркестанского областного филиала партии, акимата Кентау, представители партии, общественные активисты высадили рядом с аллеей деревья. На собрании воспоминания поделились участники тех событий, школьники читали стихи, посвященные им. К памятнику возложили цветы и была прочитана молитва в память о тех, кто не пожалел жизни ради родной земли.