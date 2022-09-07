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Поджигавшего сухостой мужчину наказали в Алматинской области

Автор:  
Еламан Турысбеков
7 Сентября 2022, 19:26
Поджигавшего сухостой мужчину наказали в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматинской области задержала 39-летнего мужчину, который поджигал сухостой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео, на котором видно, как кто-то намеренно поджигает сухую траву вдоль дороги, появилось в Сети .

В департаменте полиции региона сообщили, что данный инцидент произошел 6 сентября близ поселка Енбекшиарал Жамбылского района.

«Мужчина, поджигающий сухостой, установлен и доставлен в районную полицию. Им оказался 39-летний местный житель. Отметим, что при допросе задержанный не смог пояснить свои действия, так как при поджоге был в алкогольном опьянении. В отношении мужчины составлен административный протокол по статье 505 КоАП РК», - проинформировали в департаменте полиции.

Ранее в Сети также распространилось видео, на котором неизвестный, предположительно, совершает поджог деревьев в Алматы. Его уже задержали.


Алматинская область   Борьба с преступностью   Пожар  
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