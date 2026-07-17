Подземные толчки магнитудой 7,3 зафиксированы у побережья Мексики
У побережья Мексики в акватории Тихого океана зарегистрировано мощное землетрясение магнитудой 7,3, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu.
По информации Геологической службы США (USGS), эпицентр подземных толчков располагался примерно в 48 километрах к юго-западу от района Акилес-Сердан.
Очаг сейсмического события залегал на глубине 15,2 километра.
Ранее казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на юге Западной Сибири. Также сообщалось, что в Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,3.