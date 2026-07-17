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    Подземные толчки магнитудой 7,3 зафиксированы у побережья Мексики

    У побережья Мексики в акватории Тихого океана зарегистрировано мощное землетрясение магнитудой 7,3, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu

    Подземные толчки магнитудой 7,3 зафиксированы у побережья Мексики
    Фото: Anadolu

    По информации Геологической службы США (USGS), эпицентр подземных толчков располагался примерно в 48 километрах к юго-западу от района Акилес-Сердан.

    Очаг сейсмического события залегал на глубине 15,2 километра.

    Ранее казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на юге Западной Сибири. Также сообщалось, что в Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,3. 

    Землетрясение Anadolu Agency Мексика Сейсмологи Мировые новости
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор