Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Новой Зеландии
У берегов Новой Зеландии произошло мощное землетрясение магнитудой 5,9, после которого власти объявили предупреждение об угрозе цунами, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu.
По данным Геологической службы США (USGS), магнитуда землетрясения составила 5,9. Эпицентр находился примерно в 42 километрах к северо-западу от города Те-Анау.
Очаг подземных толчков располагался на глубине 76,4 километра. После сейсмического события было объявлено предупреждение о возможном цунами.
По состоянию на настоящее время сведений о погибших, пострадавших или значительных разрушениях не поступало.
При этом местные сейсмологи оценили магнитуду землетрясения в 6,3, что выше данных, опубликованных USGS.
Новая Зеландия, как и Соломоновы Острова, расположена в пределах Тихоокеанского огненного кольца — одной из наиболее сейсмически активных зон мира, где регулярно происходят землетрясения и извержения вулканов.
Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Anadolu.
Ранее казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на юге Западной Сибири.