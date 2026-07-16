Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Новой Зеландии

У берегов Новой Зеландии произошло мощное землетрясение магнитудой 5,9, после которого власти объявили предупреждение об угрозе цунами, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu .

По данным Геологической службы США (USGS), магнитуда землетрясения составила 5,9. Эпицентр находился примерно в 42 километрах к северо-западу от города Те-Анау.

Очаг подземных толчков располагался на глубине 76,4 километра. После сейсмического события было объявлено предупреждение о возможном цунами.

По состоянию на настоящее время сведений о погибших, пострадавших или значительных разрушениях не поступало.

При этом местные сейсмологи оценили магнитуду землетрясения в 6,3, что выше данных, опубликованных USGS.

Новая Зеландия, как и Соломоновы Острова, расположена в пределах Тихоокеанского огненного кольца — одной из наиболее сейсмически активных зон мира, где регулярно происходят землетрясения и извержения вулканов.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Anadolu.

Ранее казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на юге Западной Сибири.