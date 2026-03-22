Подводный дрон задействовали на учениях спасателей в СКО

Основное внимание уделено обследованию акваторий и отработке действий при поиске пострадавших под водой.

В ходе занятий специалисты отработали погружения, взаимодействие в команде и использование современного подводного оборудования. Особую роль сыграла работа с подводным дроном, позволяющим оперативно обследовать труднодоступные участки и повышать эффективность поисковых операций.

Проведение подобных тренировок направлено на повышение профессиональных навыков, выносливости и готовности спасателей к выполнению задач в реальных условиях. Это позволяет своевременно реагировать на чрезвычайные ситуации и обеспечивать безопасность населения.

