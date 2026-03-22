РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:44, 21 Март 2026 | GMT +5

    Подводный дрон задействовали на учениях спасателей в СКО

    В рамках подготовки к паводковому и купальному сезонам проведена учебная тренировка водолазов и операторов подводного дрона, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

    Фото: МЧС РК

    Основное внимание уделено обследованию акваторий и отработке действий при поиске пострадавших под водой.

    В ходе занятий специалисты отработали погружения, взаимодействие в команде и использование современного подводного оборудования. Особую роль сыграла работа с подводным дроном, позволяющим оперативно обследовать труднодоступные участки и повышать эффективность поисковых операций.

    Проведение подобных тренировок направлено на повышение профессиональных навыков, выносливости и готовности спасателей к выполнению задач в реальных условиях. Это позволяет своевременно реагировать на чрезвычайные ситуации и обеспечивать безопасность населения.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане активно применяются беспилотные летательные аппараты для мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации.

    Теги:
    Технологии Северо-Казахстанская область Беспилотники СКО Учения Регионы Казахстана Спасатели
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают