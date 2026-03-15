Беспилотники с ИИ спасают жизни в Казахстане

По информации ведомства, дроны используются для аэровизуального наблюдения за природными пожарами, моренными озерами, зонами подтопления и другими потенциально опасными участками.

Кроме того, беспилотники помогают контролировать состояние гидротехнических сооружений, лесных массивов и территорий повышенного риска. Некоторые аппараты оснащены громкоговорителями и применяются для оперативного оповещения населения.

Использование технологий искусственного интеллекта в сочетании с оптическим и телевизионным оборудованием позволяет выявлять труднозаметные объекты на большой высоте и значительном расстоянии. С их помощью специалисты могут обнаруживать людей, транспортные средства и суда, а также оперативно создавать карты местности непосредственно на месте происшествия.

На сегодня на вооружении Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан находится 218 беспилотных летательных аппаратов, из которых 153 оснащены функциями искусственного интеллекта. В 2025 году и с начала 2026 года подразделения ведомства провели более трех тысяч операций с применением БПЛА, в ходе которых были спасены 46 человек.

Также в системе МЧС используются беспилотники, способные выполнять полеты в автономном режиме без участия оператора. В настоящее время эксплуатируется 75 таких аппаратов. Они размещены в населенных пунктах, а также на территории горнолыжного курорта Шымбулак. Устройства передают видеоданные в центры оперативного управления в круглосуточном режиме для постоянного мониторинга обстановки.

