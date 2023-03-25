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Подведены итоги выборов депутатов Талдыкорганского городского маслихата

Автор:  
Еламан Турысбеков
25 Марта 2023, 12:46
Подведены итоги выборов депутатов Талдыкорганского городского маслихата

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Талдыкорганская городская избирательная комиссия озвучила итоги выборов депутатов маслихата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Всего в списки избирателей включены 130 417 граждан. В голосовании приняли участие 40 113 человек.

По итогам выборов депутатами Талдыкорганского городского маслихата по одномандатным территориальным избирательным округам избраны:

по избирательному округу №1 - Даутов Ибрай Кызырханович, 1986 года рождения, руководитель медицинского центра «Құрақты», проживает в городе Талдыкоргане;

по избирательному округу №2 - Шведин Матвей Викторович, 1988 года рождения, председатель ОО «Волонтерский центр «Lider.kz», проживает в городе Талдыкоргане;

по избирательному округу №3 - Молдаханова Галия Каметовна, 1966 года рождения, заведующая ГККП «Ясли-сад №5», проживает в городе Талдыкоргане;

по избирательному округу №4 - Оразбаев Шалкар Елисович, 1975 года рождения, директор детской музыкальной школы им. Н.Тлендиева, проживает в городе Талдыкоргане;

по избирательному округу №5 - Кауысбеков Владимир Оналбаевич, 1980 года рождения, директор ТОО «Талдықорған Көркейту», проживает в городе Талдыкоргане;

по избирательному округу №6 - Нурлыбаева Жамал Нуратаевна, 1971 года рождения, директор КГУ «Средняя школы №2», проживает в городе Талдыкоргане;

по избирательному округу №7 - Монгол Анарбек, 1979 года рождения, директор ГКП на ПВХ «Областная больница города Талдыкорган», проживает в городе Талдыкоргане;

по избирательному округу №8 - Акжаркенова Роза Хаджи-Ахметовна, 1961 года рождения, председатель ОО «Ерлік», проживает в городе Талдыкоргане;

по избирательному округу №9 - Болатулы Жарылкасын, 1981 года рождения, директор ТОО «Жетысуская швейная фабрика «Айсулу», проживает в городе Талдыкоргане;

по избирательному округу №10 - Габдракипова Алсу Фаритовна, 1989 года рождения, региональный сспециалист ресурсного центра «Ана үйі», проживает в городе Талдыкоргане;

по избирательному округу №11 - Тулымшакова Гульниса Досановна, 1981 года рождения, заведующая детского сада №7 «Бөбекжай», проживает в городе Талдыкоргане;

по избирательному округу №12 - Исаева Анар Досмухановна, 1972 года рождения, председатель КСК «Эльдана», проживает в городе Талдыкоргане;

по избирательному округу №13 - Жумадилова Айжан Медетовна, 1980 года рождения, директор средней школы–гимназии №10 им. Ш. Уалиханова, проживает в городе Талдыкоргане;

по избирательному округу №14 - Есмаханов Азиз Аблаевич, 1982 года рождения, директор ТОО «Бетон-Строй LTD», проживает в городе Талдыкоргане;

по избирательному округу №15 - Машеков Батыр Оралбаевич, 1985 года рождения, директор спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва, проживает в городе Талдыкоргане;

по избирательному округу №16 - Ерденов Мухтар Бекенович, 1977 года рождения, директор ТОО «Племенной центр «Асыл», проживает в городе Талдыкоргане;

по избирательному округу №17 - Ахажан Темірболат Жанболатұлы, 1964 года рождения, председатель Талдыкорганского городского маслихата, проживает в городе Талдыкоргане;

по избирательному округу №18 - Бокенов Ануар Муратұлы, 1993 года рождения, руководитель директор ПСК «Жер Ана», проживает в городе Талдыкоргане.

Ранее были названы имена депутатов маслихата Жетысуской области.


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