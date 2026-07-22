Подтопления во время дождей в Алматы: выявлено 124 проблемных участка арычной сети

В Алматы завершены работы на 80 из 124 проблемных участков арычной сети, выявленных по итогам мониторинга, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции, на 28 участках продолжаются строительно-монтажные работы, по оставшимся 16 необходимые мероприятия запланированы.

— В текущем году в городе выявлено 124 проблемных участка, — отметили в управлении.

Общая протяженность арычной сети города составляет 1525 км. Из них 1259,4 км проходят вдоль улично-дорожной сети, еще 265,6 км — по территориям зеленых зон и дворов.

В ведомстве отметили, что очистка арыков ведется ежедневно, при этом особое внимание уделяется участкам с повышенным риском подтоплений.

Для своевременного реагирования на сильные осадки коммунальные службы ежедневно получают от РГП «Казгидромет» информацию о прогнозируемых погодных условиях. Это позволяет заранее направлять специализированную технику и аварийные бригады в потенциально уязвимые районы.

При необходимости задействуются мотопомпы департамента по чрезвычайным ситуациям и службы спасения управления мобилизационной подготовки.

Ранее в акимате Алматы объяснили, зачем закрывают плитами арыки.