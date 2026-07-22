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    Подтопления во время дождей в Алматы: выявлено 124 проблемных участка арычной сети

    В Алматы завершены работы на 80 из 124 проблемных участков арычной сети, выявленных по итогам мониторинга, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Кадр из видео

    Как сообщили в управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции, на 28 участках продолжаются строительно-монтажные работы, по оставшимся 16 необходимые мероприятия запланированы.

    — В текущем году в городе выявлено 124 проблемных участка, — отметили в управлении.

    Общая протяженность арычной сети города составляет 1525 км. Из них 1259,4 км проходят вдоль улично-дорожной сети, еще 265,6 км — по территориям зеленых зон и дворов.

    В ведомстве отметили, что очистка арыков ведется ежедневно, при этом особое внимание уделяется участкам с повышенным риском подтоплений.

    Для своевременного реагирования на сильные осадки коммунальные службы ежедневно получают от РГП «Казгидромет» информацию о прогнозируемых погодных условиях. Это позволяет заранее направлять специализированную технику и аварийные бригады в потенциально уязвимые районы.

    При необходимости задействуются мотопомпы департамента по чрезвычайным ситуациям и службы спасения управления мобилизационной подготовки.

    Ранее в акимате Алматы объяснили, зачем закрывают плитами арыки. 

    Инфраструктура Дожди Алматы Благоустройство
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
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