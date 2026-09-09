Подсудимые по делу экс-главы урбанистики Алматы выступили с последним словом

В Алматы подходит к завершению повторный судебный процесс по делу бывшего руководителя управления городского планирования и урбанистики Алмасхана Ахмеджанова, экс-главы управления земельных отношений Ардака Самамбетова и других фигурантов, передает корреспондент агентства Kazinform.

На скамье подсудимых находятся шесть человек. Сегодня пятеро из них выступили с последним словом. Выступление Алмасхана Ахмеджанова перенесли на следующую неделю. С соответствующей просьбой он обратился к суду в связи с состоянием здоровья.

Последнее слово подсудимых

Бывший руководитель управления земельных отношений Алматы Ардак Самамбетов в последнем слове заявил, что не согласен с предъявленным ему обвинением и считает уголовное дело сфабрикованным.

— Считаю дело в абсолютной степени сфабрикованным, основанным на ложных, сфальсифицированных обстоятельствах, факты которых достоверно и доподлинно установлены в ходе судебного следствия, — заявил Самамбетов.

По его словам, в ходе процесса исследовались обстоятельства, связанные с ложными, как он утверждает, доносами и заключениями специалистов. Подсудимый также заявил, что доказательства, представленные стороной обвинения, были получены еще до возбуждения уголовного дела.

— Я прошу вас прежде всего признать данное дело сфабрикованным и сфальсифицированным. Во-вторых, прошу принять оправдательное решение и полностью отказать в предъявленных гражданских исках, — обратился он к суду.

С последним словом выступил и бывший руководитель отдела землеустройства, изъятия и резервирования земель Ерлан Жармуханбетов. Он также не признал вину и заявил, что почти четыре года находится под стражей за преступления, которых, по его словам, не совершал.

— Все свидетели сказали в мою пользу, что я не совершал никаких уголовных правонарушений… Никаких доказательств моей виновности не было, — заявил Жармуханбетов.

Он также обвинил органы досудебного расследования в нарушениях и фальсификации материалов дела.

— Я просто так сижу почти четвертый год в СИЗО. Уважаемый суд, прошу оправдать меня по всем статьям, отказать в полном объеме в гражданских исках и отменить меру пресечения в виде ареста. Мои дети остались живыми сиротами. Я надеюсь, что вы вынесете справедливое решение, — сказал подсудимый.

Предприниматель Берик Ускембаев, напротив, признал вину. В последнем слове он сообщил, что возместил причиненный ущерб, и попросил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.

Другой подсудимый, предприниматель Муханбеталы Шалкарбеков оставил решение на усмотрение суда.

Директор оценочной компании Алмазхан Бакиров признал вину по предъявленному ему обвинению в превышении полномочий оценщика и выразил раскаяние.

— Я очень сильно раскаиваюсь. Также хотел бы попросить суд учесть, что я многодетный отец, у меня есть несовершеннолетний ребенок и я являюсь инвалидом третьей группы. Прошу вынести приговор, не связанный с лишением свободы, — сказал Бакиров.

Теперь суду предстоит заслушать последнее слово Алмасхана Ахмеджанова. Его выступление ожидается на следующей неделе.

Что известно о деле

Отметим, что повторное рассмотрение уголовного дела в отношении шести фигурантов началось в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы в апреле 2026 года.

До этого, в феврале 2025 года, суд вынес обвинительный приговор всем шестерым фигурантам дела. Алмасхан Ахмеджанов был приговорен к 11 годам лишения свободы, Ардак Самамбетов — к 10 годам, Ерлан Жармуханбетов — к 14 годам, Алмазхан Бакиров — к 8 годам. Предпринимателям Муханбеталы Шалкарбекову и Берику Ускембаеву назначили по пять лет условно.

Однако в феврале 2026 года Алматинский городской суд отменил этот приговор. Впоследствии уголовное дело было возвращено прокурору для устранения нарушений уголовно-процессуального законодательства, после чего началось его повторное рассмотрение.

Алмасхан Ахмеджанов был задержан летом 2023 года. Его подозревали в злоупотреблении полномочиями при выдаче земельных участков и согласовании строительства объектов в Алматы.

Подробнее о том, в чем обвиняют Алмасхана Ахмеджанова можно прочитать по ссылке.