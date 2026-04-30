Повторный суд начался по делу бывшего главного урбаниста Алматы

В Алматы началось повторное рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего руководителя управления городского планирования и урбанистики города Алмасхана Ахмеджанова, а также других экс-чиновников, передает корреспондент агентства Kazinform.

Всего по делу проходят шесть человек. В феврале 2025 года специализированный межрайонный суд Алматы признал их виновными в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки и пособничестве в мошенничестве.

Сам Алмасхан Ахмеджанов был приговорен к 11 годам лишения свободы. Бывший руководитель управления земельных отношений города Ардак Самамбетов получил 10 лет колонии, экс-руководитель отдела землеустройства, изъятия и резервирования земель Ерлан Жармуханбетов — 14 лет. Также к ответственности были привлечены директор оценочной компании Алмазхан Бакиров, осужденный на 8 лет, а также предприниматели Муханбеталы Шалкарбеков и Берик Ускембаев, которым назначили по 5 лет условно.

Однако в феврале 2026 года Алматинский городской суд отменил приговор. Позже в марте уголовное дело было возвращено прокурору для устранения нарушений уголовно-процессуального законодательства.

Как следует из судебных документов, суд первой инстанции допустил неполноту судебного следствия и процессуальные нарушения. В частности, по пяти эпизодам Ахмеджанов был признан виновным исключительно на основании заключений специалистов, при этом их квалификация и компетенция не были должным образом проверены.

Кроме того, по нескольким эпизодам размер ущерба определялся как разница между рыночной и кадастровой стоимостью земельных участков, однако эти расчеты также вызвали вопросы. В материалах дела отсутствовали аудиторские заключения и судебно-экономические экспертизы, которые могли бы подтвердить размер причиненного ущерба.

Сегодняшнее судебное заседание, назначенное на 10:00, началось лишь в 11:45. Рассмотрение дела проходит в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы под председательством судьи Бахытхана Бакирбаева. Подсудимые и потерпевшие выступили против фото- и видеосъемки в зале суда.

Напомним, Алмасхан Ахмеджанов был задержан летом 2023 года. Его подозревали в злоупотреблении должностными полномочиями при выдаче земельных участков и согласовании строительства объектов в Алматы.

В суде экс-глава урбанистики Ахмеджанов заявил, что не согласен с предъявленными обвинениями и намерен отстаивать свою правоту. Также он сообщил о наличии проблем со здоровьем.