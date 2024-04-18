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    10:45, 18 Апрель 2024 | GMT +6

    Подрядные компании считают, что они действовали в соответствии с Соглашением – NCOC

    нефть
    Фото: KMG

    В компании NCOC (North Caspian Operating Company) ответили на ранее опубликованный изданием Bloomberg материал о том, что Казахстан и подрядные компании по Соглашению о разделе продукции по Северному Каспию (СРПСК), за исключением дочерней национальной нефтяной компании KMG Kashagan B.V., имеют ряд спорных вопросов относительно применения определенных положений СРПСК, которые подлежат арбитражу и экспертному определению, передает корреспондент агентства Kazinform.

    – Подрядные компании считают, что они действовали в соответствии с СРПСК, законодательством РК и применимыми стандартами и передовой практикой, – добавили в компании.

    NCOC больше ничего не ответили, объяснив это тем, что разбирательство носит конфиденциальный характер.

    Ранее издание Bloomberg опубликовало статью, в которой говорится, что Казахстан увеличил свои арбитражные иски против международных нефтяных компаний, разрабатывавших нефтяное месторождение Кашаган, до более чем 150 млрд долларов (67,3 трлн тенге), требуя компенсацию за упущенную выгоду в дополнение к спору о затратах.

    Теги:
    Добыча Штрафы Кашаган Экология Нефть NCOC
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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