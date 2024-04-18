Когда спорить - себе дороже. Сумма иска к операторам Кашагана выросла до $150 млрд

Ранее издание Bloomberg опубликовало статью, в которой говорится, что Казахстан увеличил свои арбитражные иски против международных нефтяных компаний, разрабатывавших нефтяное месторождение Кашаган, до более чем 150 млрд долларов (67,3 трлн тенге), требуя компенсацию за упущенную выгоду в дополнение к спору о затратах. Агентство Kazinform приводит полный текст статьи.

Как пишет издание, Правительство Казахстана увеличило сумму компенсационных исков против нефтегигантов, разрабатывающих месторождение, до 150 миллиардов долларов США из-за требования компенсации за упущенную выгоду, которую страна понесла пока шли споры о затратах на проекте. Ранее Правительство страны намеревалось взыскать около 16,5 миллиарда долларов США.

Отмечается, что разработка месторождения началась более 20 лет назад, и все это время проект «страдал» от задержек, технических трудностей и перерасхода средств.

Дополнительный иск касается упущенной выгоды на сумму до 138 миллиардов долларов США и отражает расчет стоимости добычи нефти, которая была обещана Правительству Казахстана, но не была доставлена ​​разработчиками месторождений.

Этот скандал подчеркивает сложность работы в крупнейшей нефтедобывающей стране Центральной Азии, где крупные международные компании сталкиваются со сложными экологическими и геологическими условиями, а Правительство применяет твердый подход к максимизации выгоды от своих соглашений о разделе продукции.

Тем не менее, в более ранних спорах с крупными нефтяными компаниями Правительство Казахстана продемонстрировало определенную степень гибкости. Однако, в прошлом году страна дала понять, что может рассмотреть возможность разрешения своих споров с партнерами по Кашагану путем прямых переговоров.

Компании, в том числе Eni SpA, Shell Plc, Exxon Mobil Corp. и TotalEnergies SE, инвестировали около 55 миллиардов долларов США в разработку Кашагана, где в настоящее время добывается чуть менее 400 000 баррелей нефти в день.

Первую нефть на Кашагане добыли в сентябре 2013 года — на восемь лет позже запланированного срока и на 45 миллиардов долларов США дороже первоначального бюджета — только для того, чтобы закрыться через месяц после того, как в трубопроводе были обнаружены утечки. Добыча возобновилась в 2016 году, и в 2017 году месторождение постепенно вышло на добычу 270 000 баррелей в день. Компания Eni, ведущий разработчик на ранних стадиях проекта, подсчитала, что Кашаган достигнет плато в добыче как минимум 1,5 миллиона баррелей нефти в день.

Совместное предприятие NorthCaspian Operating Co., которое управляет проектом, сообщило в своем заявлении, что у него имеется ряд споров, касающихся применения некоторых положений соглашения о разделе продукции Кашагана, которые подлежат арбитражному разбирательству.

«Компании-подрядчики считают, что они действовали в соответствии» с этим контрактом, говорится в заявлении. В NCOC отказались от дальнейших комментариев из-за конфиденциального характера разбирательства.

- Eni подтверждает, что арбитражная процедура была начата властями Казахстана, — говорится в заявлении компании.

Итальянская нефтяная фирма отказалась комментировать конкретные условия процесса, но в целом заявила, что не считает «основания для претензий или конкретные суммы запрошенной компенсации разумно обоснованными или заслуживающими доверия».

Shell отказалась от комментариев. Exxon передала вопросы в NCOC. TotalEnergies не сразу ответила на запросы о комментариях. Министерство энергетики Казахстана отказалось от комментариев.

Казахстану и раньше удавалось бросить вызов крупным мировым компаниям из-за предполагаемых неудач на двух крупнейших нефтяных месторождениях страны. В 2020 году Shell, Eni и их партнеры по Карачаганакскому нефтегазовому предприятию заплатили 1,3 миллиарда долларов США для урегулирования давнего спора с государством по поводу распределения доходов. В 2008 году партнеры по Кашагану согласились выплатить Казахстану 5 миллиардов долларов США и продать большую долю в предприятии компании «КазМунайГаз», чтобы урегулировать спор по поводу задержек и перерасхода средств, пишет Bloomberg.

Агентство Kazinform обратилось за комментарием в Министерство энергетики РК.

- Согласно условиям положений соглашения о разделе продукции по Северо-Каспийскому проекту, детали арбитражных споров, исков не подлежат разглашению. Это исключительно коммерческий спор, который стороны намерены разрешить в рамках арбитражных процедур», – заявил официальный представитель Министерства энергетики Шынгыс Ильясов.

Ранее Правительство РК заявляло, что коммерческие споры по крупным месторождениям являются нормальной практикой, когда по проекту могут быть споры между сторонами.

Напомним, в марте этого года компания NorthCaspian Operating Co. (NCOC) выплатила штраф за нарушения экологических норм в размере более 12 миллиардов тенге.

В 2022 году экологической инспекцией по результатам проверки Морского комплекса компании NCOC установлены факты нарушения норм экологических требований, в том числе сжигание сернистого газа без экологического разрешения, сброс производственных вод в Каспийское море без очистки. Против компании были возбуждены 5 административных дел и наложен штраф в размере 12 млрд 419 млн тенге, который оплачен в полном объеме.