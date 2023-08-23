Подрядчика оштрафовали за срыв строительства пристройки к школе-интернату в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Алматы Аскар Амрин ознакомился с ходом проводимых работ по строительству пристройке к школе-интернату №9, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Строительно-монтажные работы по данному объекту начались в июле 2021 года и должны были завершиться в ноябре прошлого года. За срыв производства работ и по фактам применения некачественных материалов по отношению подрядной организации ТОО «Barat & Co» в декабре 2022 года акиматом Алматы было подано исковое заявление в суд», - сообщили в акимате города.

Решением Специализированного межрайонного экономического суда города от 26 июня 2023 года на подрядчика возложен штраф 6,5 млн тенге. Компании поручено завершить все работы к новому учебному году.

На сегодня объект готов на 99%. Завершены работы по переносу инженерных сетей из-под пятна застройки, наружных стен и внутренних перегородок, отделочные работы, установлены оконные блоки, кровля, наружный фасад и ограждения по периметру территории, подключены инженерные сети водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.