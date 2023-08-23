Подрядчика наказали из-за затянувшегося строительства корпуса детской больницы в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Алматы Аскар Амрин ознакомился с ходом проводимых работ по строительству корпуса приемного отделения Центра детской неотложной медицинской помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Строительство корпуса началось 21 июля 2021 года. Его планировали завершить 30 сентября 2022 года, но, несмотря на продление сроков, до настоящего времени подрядчиком ТОО «Корпорация Ақ Ордасы» работы не завершены. Объект реализуется за счет бюджетных средств.

«В этой связи акиматом подано исковое заявление в суд в отношении подрядной организации. Решением специализированного межрайонного экономического суда города от 3 июля 2023 года ТОО «Корпорация Ақ Ордасы» признано недобросовестным участником государственных закупок, в доход государства взыскана неустойка в сумме 12,3 млн тенге», - сообщили в акимате города.

Кроме того, в отношении подрядной организации были приняты меры в виде наложения штрафа с лишением одного подвида лицензии на строительно-монтажные работы, согласно пункту 2 статьи 312 Кодекса РК «Об административных правонарушениях».

На сегодня завершены работы по каркасу здания, кровле, кладке наружных стен и перегородок, оконных блоков и черновой отделке. На стадии завершения работы по инженерным коммуникациям, установке лифтов, фасаду, чистовой отделке, благоустройству. Готовность объекта составляет 85%. Закуп необходимого оборудования – 96%. По мере завершения строительно-монтажных работ будет установлено оборудование, которое в настоящее время закуплено и находится на складах.

Застройщику поручено завершить работы по данному объекту до конца сентября 2023 года.