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    09:17, 18 Июль 2025 | GMT +5

    Подросток упал с высоты 15 метров в горах Алматы

    В горах Алматы развернулась масштабная спасательная операция: трое 17-летних подростков сбились с маршрута при спуске с вершины Три Брата. Один из них сорвался с высоты около 15 метров и потерял сознание, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Подросток упал с высоты 15 метров в горах Алматы
    Фото: ДЧС

    Как сообщили в службе спасения города, тревожный сигнал поступил 17 июля в 16:50. Со всеми тремя подростками удалось установить телефонную связь, координаты были переданы спасателям.

    В 17:05 с Контрольно-спасательного пункта «БАУ» выдвинулся экипаж из пяти спасателей и одной единицы техники. В 19:55 в районе пика Терешковой спасатели установили визуальный контакт с подростками. К 21:46 они добрались до пострадавшего.

    — По предварительным данным, он упал с высоты около 15 метров. У него подозрения на переломы плеча, локтя, бедра, а также возможное повреждение позвоночника. В связи с этим подросток признан нетранспортабельным, — сообщили в службе спасения.

    Для оказания экстренной медицинской помощи на плато Кок-Жайлау была направлена бригада Центра медицины катастроф. Ее сопровождали спасатели. Одновременно с этим к месту происшествия выдвинулись дополнительные экипажи с постов «Туюк-Су» и «Музтау».

    Пострадавшего эвакуировали с труднодоступного горного участка при помощи авиации и доставили в детскую городскую больницу № 1.

    Двое его друзей также были транспортированы вертолетом до аэропорта Боралдай, откуда продолжили путь самостоятельно.

    Ранее также сообщалось о спасении группы из шести туристов в горах Заилийского Алатау. При спуске с урочища Кокжайляу в сторону города они сбились с тропы в районе ущелья реки Казачка. 

    Теги:
    ДЧС Вертолет Горы Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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