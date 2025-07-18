Подросток упал с высоты 15 метров в горах Алматы

Как сообщили в службе спасения города, тревожный сигнал поступил 17 июля в 16:50. Со всеми тремя подростками удалось установить телефонную связь, координаты были переданы спасателям.

В 17:05 с Контрольно-спасательного пункта «БАУ» выдвинулся экипаж из пяти спасателей и одной единицы техники. В 19:55 в районе пика Терешковой спасатели установили визуальный контакт с подростками. К 21:46 они добрались до пострадавшего.

— По предварительным данным, он упал с высоты около 15 метров. У него подозрения на переломы плеча, локтя, бедра, а также возможное повреждение позвоночника. В связи с этим подросток признан нетранспортабельным, — сообщили в службе спасения.

Для оказания экстренной медицинской помощи на плато Кок-Жайлау была направлена бригада Центра медицины катастроф. Ее сопровождали спасатели. Одновременно с этим к месту происшествия выдвинулись дополнительные экипажи с постов «Туюк-Су» и «Музтау».

Пострадавшего эвакуировали с труднодоступного горного участка при помощи авиации и доставили в детскую городскую больницу № 1.

Двое его друзей также были транспортированы вертолетом до аэропорта Боралдай, откуда продолжили путь самостоятельно.

Ранее также сообщалось о спасении группы из шести туристов в горах Заилийского Алатау. При спуске с урочища Кокжайляу в сторону города они сбились с тропы в районе ущелья реки Казачка.