Шесть человек спасли в горах в Алматинской области

Спасателям поступила информация о том, в Алматинской области в горах Заилийского Алатау группа из шести человек, включая двух подростков, сбилась с тропы при спуске с урочища Кокжайляу в сторону города — в районе ущелья реки Казачка. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС.