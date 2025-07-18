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    00:03, 18 Июль 2025 | GMT +5

    Шесть человек спасли в горах в Алматинской области

    Спасателям поступила информация о том, в Алматинской области в горах Заилийского Алатау группа из шести человек, включая двух подростков, сбилась с тропы при спуске с урочища Кокжайляу в сторону города — в районе ущелья реки Казачка. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС.

    Горы в Алматиснкой области
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    По информации ведомства, связь с туристами поддерживалась, геолокация определялась.

    Для проведения поисково-спасательной операции оперативно выдвинулась группа РОСО МЧС РК. Спасателям предстояло пройти по горной местности, преодолевая сложный рельеф в условиях наступивших сумерек и ограниченной видимости.

    - Туристы были найдены. В медицинской помощи никто не нуждался. Начался организованный спуск в сторону города. Благодаря профессионализму, выносливости и слаженности действий сотрудников МЧС РК спасательная операция завершилась успешно — все участники группы были благополучно выведены в безопасное место, - говорится в сообщении МЧС.

    Ранее сообщалось, что в Чарынском каньоне спасли упавшего в обрыв туриста.

    Теги:
    МЧС Спасение Регионы Горы Алматинская область Происшествия Спасатели
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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