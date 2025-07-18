Шесть человек спасли в горах в Алматинской области
Спасателям поступила информация о том, в Алматинской области в горах Заилийского Алатау группа из шести человек, включая двух подростков, сбилась с тропы при спуске с урочища Кокжайляу в сторону города — в районе ущелья реки Казачка. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС.
По информации ведомства, связь с туристами поддерживалась, геолокация определялась.
Для проведения поисково-спасательной операции оперативно выдвинулась группа РОСО МЧС РК. Спасателям предстояло пройти по горной местности, преодолевая сложный рельеф в условиях наступивших сумерек и ограниченной видимости.
- Туристы были найдены. В медицинской помощи никто не нуждался. Начался организованный спуск в сторону города. Благодаря профессионализму, выносливости и слаженности действий сотрудников МЧС РК спасательная операция завершилась успешно — все участники группы были благополучно выведены в безопасное место, - говорится в сообщении МЧС.
Ранее сообщалось, что в Чарынском каньоне спасли упавшего в обрыв туриста.