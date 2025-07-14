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    00:00, 14 Июль 2025 | GMT +5

    В Чарынском каньоне спасли упавшего в обрыв туриста

    На территории Чарынского каньона турист сорвался в глубокий обрыв, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Чарынском каньоне спасли упавшего в обрыв туриста
    Фото: кадр из видео

    Инцидент произошел в Енбекшиказахском районе Алматинской области. Турист приехал в каньон из Костанайской области. Упавший мужчина не смог выбраться самостоятельно.

    Друзья пострадавшего тоже не смогли ему помочь, после чего обратились за помощью к спасателям, дежурившим неподалеку в механизированном дозоре МЧС.

    Благодаря усилиям спасателей мужчину 1989 года рождения извлекли из обрыва. Он не получил серьезных травм и в медицинской помощи не нуждался.

    МЧС напоминает гражданам о необходимости соблюдать меры безопасности при посещении природных объектов и туристических маршрутов.

    Ранее алматинские спасатели эвакуировали туристов с ребенком с пика Букреева, расположенного на высоте 3010 метров.

    Теги:
    Спасение Регионы Казахстана Национальные парки Алматинская область Спасатели
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
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