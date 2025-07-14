В Чарынском каньоне спасли упавшего в обрыв туриста
На территории Чарынского каньона турист сорвался в глубокий обрыв, передает корреспондент агентства Kazinform.
Инцидент произошел в Енбекшиказахском районе Алматинской области. Турист приехал в каньон из Костанайской области. Упавший мужчина не смог выбраться самостоятельно.
Друзья пострадавшего тоже не смогли ему помочь, после чего обратились за помощью к спасателям, дежурившим неподалеку в механизированном дозоре МЧС.
Благодаря усилиям спасателей мужчину 1989 года рождения извлекли из обрыва. Он не получил серьезных травм и в медицинской помощи не нуждался.
МЧС напоминает гражданам о необходимости соблюдать меры безопасности при посещении природных объектов и туристических маршрутов.
Ранее алматинские спасатели эвакуировали туристов с ребенком с пика Букреева, расположенного на высоте 3010 метров.