Ребенка эвакуировали с высоты более 3 тысяч метров в горах вблизи Алматы

Ночью спасателям поступило сообщение о группе туристов, среди которых было трое детей, совершавших восхождение на пик Букреева. Из-за ухудшения состояния одного из детей потребовалась эвакуация.

На место незамедлительно выдвинулась оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК. Спасатели преодолели труднодоступный участок Бутаковского ущелья и продолжили подъем к переданным координатам пешком.

Туристов обнаружили, ребенок находился в состоянии сна, его самочувствие оценивалось как удовлетворительное. Спасатели начали спуск в сопровождении одного из взрослых.

Благодаря профессиональным действиям спасателей РОСО, эвакуация прошла без происшествий – ребенка благополучно доставили к подножию гор.

Напомним, на днях в горах на высоте свыше 3000 метров нашли тело 18-летнего студента, который пропал несколько дней назад.