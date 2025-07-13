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    10:46, 13 Июль 2025 | GMT +5

    Ребенка эвакуировали с высоты более 3 тысяч метров в горах вблизи Алматы

    Алматинские спасатели эвакуировали туристов с ребенком с пика Букреева, расположенного на высоте 3010 метров, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ребенка эвакуировали
    Фото: скрин с видео

    Ночью спасателям поступило сообщение о группе туристов, среди которых было трое детей, совершавших восхождение на пик Букреева. Из-за ухудшения состояния одного из детей потребовалась эвакуация.

    На место незамедлительно выдвинулась оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК. Спасатели преодолели труднодоступный участок Бутаковского ущелья и продолжили подъем к переданным координатам пешком.

    Туристов обнаружили, ребенок находился в состоянии сна, его самочувствие оценивалось как удовлетворительное. Спасатели начали спуск в сопровождении одного из взрослых.

    Благодаря профессиональным действиям спасателей РОСО, эвакуация прошла без происшествий – ребенка благополучно доставили к подножию гор.

    Напомним, на днях в горах на высоте свыше 3000 метров нашли тело 18-летнего студента, который пропал несколько дней назад.

    Теги:
    Спасение Регионы Горы Видео Алматы Происшествия
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
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