Подросток сорвался с обрыва в горах Алматы

Спасатели эвакуировали подростка в горах Алматы, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

В Бостандыкском районе города Алматы, в ущелье Алма-Арасан, в районе поляны Терра, по предварительной информации, подросток сорвался с обрыва и получил травму ноги. Очевидцы обратились за помощью к спасателям.

Получив сообщение, спасатели Республиканской службы спасения «Барыс» МЧС РК совместно со Службой спасения ДЧС г. Алматы незамедлительно выдвинулись к месту происшествия. Добравшись до района пансионата Алма-Арасан, они продолжили путь пешим ходом. Подъём по горной местности занял около 2,5 часов.

Спасатели оперативно обнаружили пострадавшего — им оказался 15-летний подросток. После осмотра ему оказали необходимую помощь и приступили к транспортировке.

Подросток был эвакуирован и передан бригаде Центра медицины катастроф.