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    Подросток случайно ранил гостей на свадьбе в Турции

    Инцидент произошел в турецкой провинции Денизли во время церемонии вывоза невесты из родительского дома, передает агентство Kazinform со ссылкой на Milliyet

    Подросток случайно ранил гостей на свадьбе в Турции
    Фото: Milliyet

    Находившийся в свадебном кортеже 15-летний подросток захотел выстрелить в воздух из ружья в момент выхода невесты из дома. Однако дробь рикошетом отскочила от земли и ранила 11 участников свадьбы. 

    Все пострадавшие доставлены в больницу. Как пишет издание, угрозы их жизни нет.

    Сам подросток доставлен в отделение жандармерии для дачи показаний, начато расследование.

    Ранее сообщалось, что в Талгарском районе во время свадьбы произошла перестрелка

    Мы также писали о том, что в Индии сбежала невеста, устроившая стрельбу на свадьбе

     

    Свадьбы Стрельба Турция В мире
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор