Подросток случайно ранил гостей на свадьбе в Турции
Инцидент произошел в турецкой провинции Денизли во время церемонии вывоза невесты из родительского дома, передает агентство Kazinform со ссылкой на Milliyet.
Находившийся в свадебном кортеже 15-летний подросток захотел выстрелить в воздух из ружья в момент выхода невесты из дома. Однако дробь рикошетом отскочила от земли и ранила 11 участников свадьбы.
Все пострадавшие доставлены в больницу. Как пишет издание, угрозы их жизни нет.
Сам подросток доставлен в отделение жандармерии для дачи показаний, начато расследование.
Ранее сообщалось, что в Талгарском районе во время свадьбы произошла перестрелка.
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