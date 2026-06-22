Подросток случайно ранил гостей на свадьбе в Турции

Инцидент произошел в турецкой провинции Денизли во время церемонии вывоза невесты из родительского дома, передает агентство Kazinform со ссылкой на Milliyet .

Находившийся в свадебном кортеже 15-летний подросток захотел выстрелить в воздух из ружья в момент выхода невесты из дома. Однако дробь рикошетом отскочила от земли и ранила 11 участников свадьбы.

Все пострадавшие доставлены в больницу. Как пишет издание, угрозы их жизни нет.

Сам подросток доставлен в отделение жандармерии для дачи показаний, начато расследование.

Ранее сообщалось, что в Талгарском районе во время свадьбы произошла перестрелка.



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