Устроившая стрельбу на свадьбе невеста сбежала в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - Полиция северного индийского штата Уттар-Прадеш разыскивает женщину, которая стреляла из пистолета на собственной свадьбе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.
На видео в социальных сетях видно, как женщина, сидя рядом со своим новоиспеченным супругом, делает четыре выстрела в воздух из огнестрельного оружия.
Местная полиция заявила, что возбудила дело в отношении женщины, которая пропала без вести сразу же после инцидента.
Праздничная стрельба во время свадеб является обычным явлением в некоторых северных штатах Индии и часто приводит к травмам и даже к несчастным случаям.
Согласно индийскому законодательству, любой, кто использует огнестрельное оружие «опрометчиво или небрежно, или в праздничной стрельбе», подвергая других опасности, может быть приговорен к тюремному заключению или штрафу, или и к тому, и к другому.
В 2016 году суд в столице штата Уттар-Прадеш, Лакхнау, постановил расследовать каждый случай использования огнестрельного оружия на свадьбах независимо от того, была ли подана жалоба в полицию.
Как сообщает газета Times of India, видео, на котором невеста открыла огонь, записала родственница, которая также выложила его в соцсети.
Полиция сообщила газете, что женщина «скрылась», потому что боялась ареста.
На прошлой неделе на другом вирусном видео, снятом в западном штате Махараштра видно, как искра от выстрела попала в лицо невесты, когда она и ее муж позировали для свадебных фотографий.