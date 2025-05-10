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    21:07, 09 Май 2025 | GMT +5

    Стрельба произошла в Алматинской области: полиция ищет подозреваемых

    В соцсетях появилась информация о том, что в Талгарском районе во время свадьбы произошла перестрелка, передает корреспондент агентства Kazinform.

    перестрелка пистолет
    Фото: pixabay.com

    Сообщается, что в результате инцидента четверо пострадавших 1962, 1989, 1983 и 1969 годов рождения были доставлены в больницу.

    По данному факту полицией зарегистрированы уголовные дела, проводится досудебное расследование.

    — В результате принятых мер установлены все участники инцидента. Четверо подозреваемых, госпитализированные в больницу, находятся под охраной. Один фигурант водворен в изолятор временного содержания. Ведутся разыскные мероприятия, — прокомментировали в пресс-службе ДП Алматинской области.

    Отмечается, что полиция осуществляет комплекс следственных и оперативных действий, направленных на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств произошедшего. Все виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.

    — Вместе с тем, информация о том, что инцидент произошел на свадебном торжестве, не соответствует действительности. Иные подробности в интересах следствия разглашению не подлежат, — говорится в сообщении.

    Отметим, что летом прошлого года в Алматинской области также произошла перестрелка, в результате которой огнестрельные ранения получили 21-24-летние парни. Также сообщалось о смерти одного из участников инцидента. Полиция тогда по данному факту возбудила уголовное дело.

    Недавно шестеро обвиняемых по данному делу приговорены к лишению свободы на срок от 17 до 19 лет.

    Теги:
    Стрельба Регионы Полиция Алматинская область
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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