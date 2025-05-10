Стрельба произошла в Алматинской области: полиция ищет подозреваемых

Сообщается, что в результате инцидента четверо пострадавших 1962, 1989, 1983 и 1969 годов рождения были доставлены в больницу.

По данному факту полицией зарегистрированы уголовные дела, проводится досудебное расследование.

— В результате принятых мер установлены все участники инцидента. Четверо подозреваемых, госпитализированные в больницу, находятся под охраной. Один фигурант водворен в изолятор временного содержания. Ведутся разыскные мероприятия, — прокомментировали в пресс-службе ДП Алматинской области.

Отмечается, что полиция осуществляет комплекс следственных и оперативных действий, направленных на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств произошедшего. Все виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.

— Вместе с тем, информация о том, что инцидент произошел на свадебном торжестве, не соответствует действительности. Иные подробности в интересах следствия разглашению не подлежат, — говорится в сообщении.

Отметим, что летом прошлого года в Алматинской области также произошла перестрелка, в результате которой огнестрельные ранения получили 21-24-летние парни. Также сообщалось о смерти одного из участников инцидента. Полиция тогда по данному факту возбудила уголовное дело.

Недавно шестеро обвиняемых по данному делу приговорены к лишению свободы на срок от 17 до 19 лет.