Подросток пытался совершить побег из колонии в Алматы: его задержали

Ранее в социальных сетях появилась информация, что двое подростков, находившихся под арестом, якобы сбежали из алматинской колонии для несовершеннолетних. Сообщалось, что одного из них задержали сразу, а второй скрылся.

Однако в Комитете уголовно-исполнительной системы МВД отметили, что попытку побега предпринял только один человек.

— В учреждении для несовершеннолетних осужденных была пресечена попытка побега. Осужденный был оперативно задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело, а также назначено служебное расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего, — прокомментировали в КУИС.

Недавно в Восточном Казахстане распространялась недостоверная информация о якобы побеге трех особо опасных заключённых из изолятора временного содержания в Глубоковском районе.

Также в начале года в следственном изоляторе Алматы подозреваемый в совершении кражи предпринял попытку побега, но был задержан.