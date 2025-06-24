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    13:29, 24 Июнь 2025 | GMT +5

    Подросток пытался совершить побег из колонии в Алматы: его задержали

    В Комитете уголовно-исполнительной системы МВД прокомментировали информацию о побеге подростков из алматинской колонии для несовершеннолетних, передает корреспондент агентства Kazinform.

    тюрьма, колония, осужденные
    Фото: КУИС

    Ранее в социальных сетях появилась информация, что двое подростков, находившихся под арестом, якобы сбежали из алматинской колонии для несовершеннолетних. Сообщалось, что одного из них задержали сразу, а второй скрылся.

    Однако в Комитете уголовно-исполнительной системы МВД отметили, что попытку побега предпринял только один человек.

    — В учреждении для несовершеннолетних осужденных была пресечена попытка побега. Осужденный был оперативно задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело, а также назначено служебное расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего, — прокомментировали в КУИС.

    Недавно в Восточном Казахстане распространялась недостоверная информация о якобы побеге трех особо опасных заключённых из изолятора временного содержания в Глубоковском районе.

    Также в начале года в следственном изоляторе Алматы подозреваемый в совершении кражи предпринял попытку побега, но был задержан. 

    Теги:
    Несовершеннолетние Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
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