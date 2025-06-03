Информация о побеге трёх преступников в ВКО не соответствует действительности

В социальных сетях появились сообщения с призывом к жителям посёлка Белоусовка не выходить из домов и не открывать двери незнакомцам.

— Трое опасных преступников сбежали из тюрьмы, а улицы патрулирует полиция, — утверждается в тексте.

Редакция Kazinform обратилась за разъяснением в департамент полиции ВКО.

— Распространяемая в социальных сетях информация о побеге подозреваемых из изолятора временного содержания не соответствует действительности. Полиция призывает граждан доверять только официальным и проверенным источникам. В случае получения подозрительных сообщений рекомендуем немедленно сообщать по номеру 102, — прокомментировала пресс-секретарь департамента полиции ВКО Гульнур Тусупова.

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