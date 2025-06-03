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    15:45, 03 Июнь 2025 | GMT +5

    Информация о побеге трёх преступников в ВКО не соответствует действительности

    В Восточном Казахстане распространяется недостоверная информация о якобы побеге трёх особо опасных заключённых из изолятора временного содержания в Глубоковском районе, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    полиция, СИЗО, тюрьма
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    В социальных сетях появились сообщения с призывом к жителям посёлка Белоусовка не выходить из домов и не открывать двери незнакомцам.

    — Трое опасных преступников сбежали из тюрьмы, а улицы патрулирует полиция, — утверждается в тексте.

    Редакция Kazinform обратилась за разъяснением в департамент полиции ВКО.

    — Распространяемая в социальных сетях информация о побеге подозреваемых из изолятора временного содержания не соответствует действительности. Полиция призывает граждан доверять только официальным и проверенным источникам. В случае получения подозрительных сообщений рекомендуем немедленно сообщать по номеру 102, — прокомментировала пресс-секретарь департамента полиции ВКО Гульнур Тусупова.

    Ранее мы рассказывали, как Шымкент намерен бороться с фейками в соцсетях

    Теги:
    ВКО Восточно-Казахстанская область Полиция
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
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