Информация о побеге трёх преступников в ВКО не соответствует действительности
В Восточном Казахстане распространяется недостоверная информация о якобы побеге трёх особо опасных заключённых из изолятора временного содержания в Глубоковском районе, передаёт корреспондент агентства Kazinform.
В социальных сетях появились сообщения с призывом к жителям посёлка Белоусовка не выходить из домов и не открывать двери незнакомцам.
— Трое опасных преступников сбежали из тюрьмы, а улицы патрулирует полиция, — утверждается в тексте.
Редакция Kazinform обратилась за разъяснением в департамент полиции ВКО.
— Распространяемая в социальных сетях информация о побеге подозреваемых из изолятора временного содержания не соответствует действительности. Полиция призывает граждан доверять только официальным и проверенным источникам. В случае получения подозрительных сообщений рекомендуем немедленно сообщать по номеру 102, — прокомментировала пресс-секретарь департамента полиции ВКО Гульнур Тусупова.
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