Как Шымкент намерен бороться с фейками в соцсетях

Как сообщил первый заместитель начальника городского департамента полиции Арман Бейсенбаев, поступило официальное обращение от управления водопровода и канализации.

Поводом стали публикации в соцсетях, в которых ведомство подверглось критике и обвинениям. На основе запроса была назначена филологическая экспертиза и возбуждено дело по статье 274 УК РК — «Распространение заведомо ложной информации».

По итогам экспертизы состав уголовного преступления не подтвердился — дело переквалифицировано в административное. Сейчас расследование ведет Енбекшинский отдел полиции. В ближайшее время материалы будут переданы в суд.

Заместитель акима Шымкента Сарсен Куранбек подчеркнул, что власти не собираются закрывать глаза на клевету и дискредитацию в адрес госорганов.

— Если в адрес любой государственной структуры распространяется ложь — мы будем реагировать. Управление водопровода и канализации воспользовалось своим правом на защиту, и экспертиза доказала наличие клеветы. При этом, подчеркиваю, что мы открыты для диалога, готовы взаимодействовать с населением и СМИ, — отметил Сарсен Куранбек.

Ранее в интернете неоднократно появлялись негативные комментарии в адрес акима Шымкента. Например, один из пользователей выражал недовольство тем, что ему не помогли проложить дорогу к частному дому, и назвал главу города «неподходящим акимом».

— Работу акима оценивают не по прокладке дорог к частным владениям, не по единичным случаям, а по созданию условий для всех жителей. Есть уполномоченные органы, есть руководство страны, в чьей компетенции давать объективную оценку действиям госслужащих, — подытожил замакима.

Напомним, министр культуры и информации, говоря об информационной безопасности в Казахстане, призвала Meta активизировать борьбу с мошенническим контентом и фейками.