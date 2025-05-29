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    22:46, 28 Май 2025 | GMT +5

    Как Шымкент намерен бороться с фейками в соцсетях

    За распространение заведомо ложной информации правоохранители начали принимать меры. Инициатива исходит от городского акимата, который устал от недостоверных заявлений в интернете и намерен защищать репутацию госструктур в правовом поле, передает корреспондент агентства Kazinform.

    фейк
    Коллаж Kazinform/StopFake

    Как сообщил первый заместитель начальника городского департамента полиции Арман Бейсенбаев, поступило официальное обращение от управления водопровода и канализации.

    Поводом стали публикации в соцсетях, в которых ведомство подверглось критике и обвинениям. На основе запроса была назначена филологическая экспертиза и возбуждено дело по статье 274 УК РК — «Распространение заведомо ложной информации».

    По итогам экспертизы состав уголовного преступления не подтвердился — дело переквалифицировано в административное. Сейчас расследование ведет Енбекшинский отдел полиции. В ближайшее время материалы будут переданы в суд.

    Заместитель акима Шымкента Сарсен Куранбек подчеркнул, что власти не собираются закрывать глаза на клевету и дискредитацию в адрес госорганов.

    — Если в адрес любой государственной структуры распространяется ложь — мы будем реагировать. Управление водопровода и канализации воспользовалось своим правом на защиту, и экспертиза доказала наличие клеветы. При этом, подчеркиваю, что мы открыты для диалога, готовы взаимодействовать с населением и СМИ, — отметил Сарсен Куранбек.

    Ранее в интернете неоднократно появлялись негативные комментарии в адрес акима Шымкента. Например, один из пользователей выражал недовольство тем, что ему не помогли проложить дорогу к частному дому, и назвал главу города «неподходящим акимом».

    — Работу акима оценивают не по прокладке дорог к частным владениям, не по единичным случаям, а по созданию условий для всех жителей. Есть уполномоченные органы, есть руководство страны, в чьей компетенции давать объективную оценку действиям госслужащих, — подытожил замакима.

    Напомним, министр культуры и информации, говоря об информационной безопасности в Казахстане, призвала Meta активизировать борьбу с мошенническим контентом и фейками.

    Теги:
    Соцсети Фейки Шымкент
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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