Аида Балаева призвала Meta активизировать борьбу с мошенническим контентом и фейками

Темой разговора стала информационная безопасность в Казахстане.

Министр поблагодарила Meta за сотрудничество и призвала усилить работу по удалению противоправного контента, особенно в соцсетях и мессенджерах. С начала 2025 года министерство выявило 7 689 нарушений, из них 3 027 — в Facebook и 4 662 — в Instagram. Meta удалила 90% нежелательного контента из Facebook и 51% — из Instagram.

Балаева выразила обеспокоенность ростом мошеннической рекламы и фейковых рассылок, особенно в WhatsApp. Она подчеркнула, что сложно определить источник такой информации, из-за чего реагировать на неё вовремя часто невозможно.

Министр попросила Meta усилить модерацию и предложить технические решения для борьбы с подобным контентом. Стороны договорились создать рабочую группу для дальнейшей совместной работы.

Министерство также призвало граждан быть осторожными в интернете: не раскрывать личные данные, проверять источники, использовать надёжные пароли и сообщать о подозрительной активности.