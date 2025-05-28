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    20:01, 27 Май 2025 | GMT +5

    Аида Балаева призвала Meta активизировать борьбу с мошенническим контентом и фейками

    Министр культуры и информации Аида Балаева провела встречу с директором по государственной политике Meta Саримом Али Азизом в Астане, передает агентство Kazinform.

    Аида Балаева
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Темой разговора стала информационная безопасность в Казахстане.

    Министр поблагодарила Meta за сотрудничество и призвала усилить работу по удалению противоправного контента, особенно в соцсетях и мессенджерах. С начала 2025 года министерство выявило 7 689 нарушений, из них 3 027 — в Facebook и 4 662 — в Instagram. Meta удалила 90% нежелательного контента из Facebook и 51% — из Instagram.

    Балаева выразила обеспокоенность ростом мошеннической рекламы и фейковых рассылок, особенно в WhatsApp. Она подчеркнула, что сложно определить источник такой информации, из-за чего реагировать на неё вовремя часто невозможно.

    Министр попросила Meta усилить модерацию и предложить технические решения для борьбы с подобным контентом. Стороны договорились создать рабочую группу для дальнейшей совместной работы.

    Министерство также призвало граждан быть осторожными в интернете: не раскрывать личные данные, проверять источники, использовать надёжные пароли и сообщать о подозрительной активности.

    Теги:
    Соцсети Фейки Аида Балаева
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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