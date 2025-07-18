Подростки в Великобритании смогут голосовать на выборах с 16 лет

Данная инициатива направлена на вовлечение в демократический процесс большего количества людей. Поскольку в прошлом году на выборах была зафиксирована явка избирателей в 59,7%, что является самым низким показателем участия на всеобщих выборах с 2001 года.

Изменение станет частью комплекса мер, введенных в рамках нового Закона о выборах.

Другие изменения касаются расширения форм удостоверения личности избирателя за счет включения в них банковских карт, выпущенных в Великобритании, перехода к автоматической регистрации избирателей и ужесточения правил в отношении политических пожертвований для защиты от иностранного вмешательства.

Минимальный возраст для голосования на выборах в местные советы в Шотландии и Уэльсе, а также на выборах в Сенат и шотландский парламент сейчас составляет 16 лет. Однако на других выборах гражданам разрешено голосовать только с 18 лет.

Снижение возрастного ценза для голосования до 16 лет по всей Великобритании станет крупнейшим изменением для электората с тех пор, как в 1969 году он был снижен с 21 до 18 лет.

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