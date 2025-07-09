Выборы президента Турции пройдут в 2028 году

Так он ответил на призыв лидера оппозиции Озгюра Озеля провести голосование раньше срока.

— Напоминаю ему (Озелю — прим. ТАСС) еще раз. Поскольку конституция и закон о выборах не изменились, президентские и парламентские выборы пройдут в 2028 году, а муниципальные — в 2029 году. Господин Озель, у вас, возможно, есть собственное видение и вы можете ткнуть пальцем в любое воскресенье в календаре и сказать, что именно тогда должны состояться выборы. Но у властей и народа такой повестки нет, — заявил Эрдоган во время выступления в парламенте.