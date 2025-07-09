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    16:24, 09 Июль 2025 | GMT +5

    Выборы президента Турции пройдут в 2028 году

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что досрочные президентские и парламентские выборы не планируются. По его словам, выборы пройдут в 2028 году, как предусмотрено конституцией, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
    Фото: armenpress

    Так он ответил на призыв лидера оппозиции Озгюра Озеля провести голосование раньше срока.

    — Напоминаю ему (Озелю — прим. ТАСС) еще раз. Поскольку конституция и закон о выборах не изменились, президентские и парламентские выборы пройдут в 2028 году, а муниципальные — в 2029 году. Господин Озель, у вас, возможно, есть собственное видение и вы можете ткнуть пальцем в любое воскресенье в календаре и сказать, что именно тогда должны состояться выборы. Но у властей и народа такой повестки нет, — заявил Эрдоган во время выступления в парламенте.

    Ранее Эрдоган подал в суд на главу турецкой оппозиции за оскорбления.

    Теги:
    Реджеп Тайип Эрдоган Турция Выборы
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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