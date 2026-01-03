Подростки в Алматинской области провалились под лед: трое спасены, один утонул
Сегодня на пульт 112 ДЧС Алматинской области поступил вызов о том, что на водоёме в селе Умбетали Жамбылского района Алматинской области утонул подросток, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.
На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели МЧС и РОСО МЧС. Как выяснилось, четверо подростков во время игр вышли на тонкий лёд, и провалились в воду.
Очевидец, рыбак, не раздумывая, бросился на помощь и сумел спасти троих подростков. К сожалению, спасти четвертого подростка не удалось. Тело было извлечено из воды водолазами РОСО МЧС и передано сотрудникам полиции для дальнейших действий.
МЧС Республики Казахстан ещё раз напоминает:
⏺ не оставляйте детей без присмотра на водоёмах;
⏺ не выходите на тонкий лёд;
⏺ строго соблюдайте меры безопасности вблизи водных объектов.
В случае чрезвычайной ситуации незамедлительно звоните по номеру 112.
Напомним, в декабре пропавшего сельчанина нашли утонувшим в Акмолинской области.