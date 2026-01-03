РУ
    21:45, 02 Январь 2026 | GMT +5

    Подростки в Алматинской области провалились под лед: трое спасены, один утонул

    Сегодня на пульт 112 ДЧС Алматинской области поступил вызов о том, что на водоёме в селе Умбетали Жамбылского района Алматинской области утонул подросток, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

    Фото: МЧС РК

    На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели МЧС и РОСО МЧС. Как выяснилось, четверо подростков во время игр вышли на тонкий лёд, и провалились в воду.

    Фото: МЧС РК

    Очевидец, рыбак, не раздумывая, бросился на помощь и сумел спасти троих подростков. К сожалению, спасти четвертого подростка не удалось. Тело было извлечено из воды водолазами РОСО МЧС и передано сотрудникам полиции для дальнейших действий.

    Фото: МЧС РК

    МЧС Республики Казахстан ещё раз напоминает:

    ⏺ не оставляйте детей без присмотра на водоёмах;
    ⏺ не выходите на тонкий лёд;
    ⏺ строго соблюдайте меры безопасности вблизи водных объектов.

    В случае чрезвычайной ситуации незамедлительно звоните по номеру 112.

    Напомним, в декабре пропавшего сельчанина нашли утонувшим в Акмолинской области.

    Теги:
    Утонувшие Спасение Происшествия, ЧС Алматинская область
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
