Подростки в Алматинской области провалились под лед: трое спасены, один утонул

На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели МЧС и РОСО МЧС. Как выяснилось, четверо подростков во время игр вышли на тонкий лёд, и провалились в воду.

Фото: МЧС РК

Очевидец, рыбак, не раздумывая, бросился на помощь и сумел спасти троих подростков. К сожалению, спасти четвертого подростка не удалось. Тело было извлечено из воды водолазами РОСО МЧС и передано сотрудникам полиции для дальнейших действий.

Фото: МЧС РК

МЧС Республики Казахстан ещё раз напоминает:

⏺ не оставляйте детей без присмотра на водоёмах;

⏺ не выходите на тонкий лёд;

⏺ строго соблюдайте меры безопасности вблизи водных объектов.

В случае чрезвычайной ситуации незамедлительно звоните по номеру 112.

