Три дня поисков: пропавшего сельчанина нашли утонувшим в Акмолинской области

Три дня жители села Кийма Жаксынского района искали пропавшего 42-летнего односельчанина.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, мужчина 30 ноября ушел из дома, после чего его местонахождение оставалось неизвестным. Поисковые мероприятия осуществлялись сотрудниками полиции, волонтерами и родственниками

— 3 декабря текущего года в ходе проведения поисковых мероприятий по установлению местонахождения без вести пропавшего жителя села Кийма, 1983 года рождения, его тело было обнаружено на берегу реки Есиль. Согласно предварительным данным, причиной смерти стала асфиксия вследствие закрытия просвета дыхательных путей водой при утоплении, — сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела мужчины в Жаксынском районе. Также проводится досудебное расследование и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

