Подростка на BMW задержали пьяным и без прав в Павлодаре

Как установили правоохранители, он взял машину у родителей. При проверке выяснилось, что у него нет водительского удостоверения и находился подросток в состоянии алкогольного опьянения.

— В отношении несовершеннолетнего составлен административный материал. Кроме того, к ответственности привлечен его законный представитель, — сообщил начальник управления общественной безопасности ДП Павлодарской области Азамат Куркебаев.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируется внести изменения в правила проверки водителей на состояние опьянения. В частности, предлагается уточнить порядок проведения медицинского освидетельствования, а также повысить точность и полноту оценки состояния человека.

