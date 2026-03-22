Подростка на BMW задержали пьяным и без прав в Павлодаре
По данным департамента полиции Павлодарской области, подростка вместе с друзьями задержали в ходе патрулирования улиц города, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как установили правоохранители, он взял машину у родителей. При проверке выяснилось, что у него нет водительского удостоверения и находился подросток в состоянии алкогольного опьянения.
— В отношении несовершеннолетнего составлен административный материал. Кроме того, к ответственности привлечен его законный представитель, — сообщил начальник управления общественной безопасности ДП Павлодарской области Азамат Куркебаев.
Ранее сообщалось, что в Казахстане планируется внести изменения в правила проверки водителей на состояние опьянения. В частности, предлагается уточнить порядок проведения медицинского освидетельствования, а также повысить точность и полноту оценки состояния человека.
Более 2000 подростков доставили в полицию с начала года в Жамбылской области.