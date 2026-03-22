    05:28, 22 Март 2026 | GMT +5

    Подростка на BMW задержали пьяным и без прав в Павлодаре

    По данным департамента полиции Павлодарской области, подростка вместе с друзьями задержали в ходе патрулирования улиц города, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Polisia.kz

    Как установили правоохранители, он взял машину у родителей. При проверке выяснилось, что у него нет водительского удостоверения и находился подросток в состоянии алкогольного опьянения.

    — В отношении несовершеннолетнего составлен административный материал. Кроме того, к ответственности привлечен его законный представитель, — сообщил начальник управления общественной безопасности ДП Павлодарской области Азамат Куркебаев.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане планируется внести изменения в правила проверки водителей на состояние опьянения. В частности, предлагается уточнить порядок проведения медицинского освидетельствования, а также повысить точность и полноту оценки состояния человека.

    Более 2000 подростков доставили в полицию с начала года в Жамбылской области.

    Артём Викторов
