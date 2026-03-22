Более 2000 подростков доставили в полицию с начала года в Жамбылской области

Заместитель начальника управления общественной безопасности департамента полиции Жамбылской области Алишер Калышев рассказал, что в регионе ведется профилактическая работа против правонарушений, совершаемых подростками.

Проведено 868 рейдов с участием полиции, педагогов и представителей прокуратуры. На учет поставлены 464 подростка и 292 неблагополучные семьи. Еще 62 семьи признаны находящимися в социально опасном положении.

Из-за девиантного поведения девять подростков направлены в специальные школы закрытого типа.15 человек лишены или ограничены в родительских правах.

Кроме того, за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей к ответственности привлечены 211 родителей.

Особое внимание уделяется ночному пребыванию несовершеннолетних вне дома. За такие нарушения ответственность понесли 1719 родителей.

В полиции подчеркивают, что несмотря на снижение показателей, работа по профилактике будет усилена.

— Наша задача — не только реагировать, но и предупреждать правонарушения, вовлекая в эту работу школы, родителей и общество, — подчеркнул представитель департамента.

Алишер Калышев также сообщил, что в целом число преступлений против несовершеннолетних за два месяца этого года сократилось на четверть — с 38 до 28 случаев.

Также в полиции сообщили о снижении преступлений против половой неприкосновенности на 60%. Если за прошлый отчетный период было зафиксировано 15 подобных правонарушений, то за январь–февраль 2026 года зафиксировано шесть подобных фактов.

— Вместе с тем такие преступления остаются одними из самых сложных, поскольку часто совершаются в семье или близком окружении, — отметил Алишер Калышев.

С начала года заведено два уголовных дела за изнасилование, одно дело за насильственные действия сексуального характера и три дела по статье за половое сношение с лицом, не достигшим 16 лет.

