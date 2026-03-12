Водителей в Казахстане планируют проверять на опьянение по-новому

Документ направлен на совершенствование процедуры медицинского освидетельствования на употребление психоактивных веществ.

В частности, обновления направлены на уточнение порядка проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а также повышение точности и полноты медицинской оценки состояния человека.

Одним из важных нововведений станет введение качественных показателей степени опьянения, что позволит более точно определять состояние человека и снизить количество спорных ситуаций, связанных с оценкой тяжести состояния.

Кроме того, проект приказа предусматривает детализацию порядка проведения лабораторных исследований, что позволит повысить объективность медицинских заключений.

В Минздраве считают, что реализация данных изменений позволит укрепить доверие к процедурам медицинского освидетельствования и повысить эффективность работы системы здравоохранения.

Документ размещен на «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 27 марта.

Напомним, ранее депутат Сената Жанна Асанова предложила разрешить частным лабораториям проводить медосвидетельствование водителей на состояние опьянения.