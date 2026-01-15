Сенатор предложила изменить систему проверки водителей на опьянение в Казахстане

Как отметила сенатор, сегодня процедура медицинского освидетельствования водителей фактически проводится только в государственных медицинских организациях с лабораториями. По ее словам, возможности этой системы объективно ограничены.

— Например, в городе Алматы с населением свыше 2 млн человек работают лишь две государственные лаборатории, куда доставляются все лица с подозрением на состояние опьянения. Сложившаяся модель чрезмерно централизована и порождает системные процессуальные и коррупциогенные риски, — считает Жанна Асанова.

По ее мнению, отсутствие альтернативы снижает доверие к выводам экспертизы и создает почву для злоупотреблений.

— Удаленность и перегруженность лабораторий приводят к тому, что человек часами находится в уязвимом процессуальном положении, а сотрудники полиции несут несоразмерные затраты времени и ресурсов. Страдает эффективность правоохранительной системы. У граждан отсутствует возможность выбора учреждения или прохождения независимой повторной проверки, что ограничивает их право на защиту. Высокая нагрузка и недостаточное оснащение отдельных лабораторий создают риски нарушения методик отбора, хранения и анализа проб, а также процессуальных ошибок при оформлении материалов, что сказывается на их устойчивости в суде, — заявила депутат.

Сенатор отметила, что структура употребления психоактивных веществ давно вышла за рамки только алкогольного опьянения.

— На практике мы сталкиваемся с синтетическими, комбинированными и токсическими веществами, включая так называемые «соли», препараты и химические соединения. Их выявление требует значительно более широких лабораторных возможностей, чем обеспечивает нынешняя система, — сказала Жанна Асанова.

В то же время, по ее словам, в стране существует развитая сеть частных лабораторий, оснащенных современным оборудованием и квалифицированными специалистами, однако этот потенциал сегодня практически не используется.

В связи с этим, депутат предложила:

внедрить модель медицинского освидетельствования с использованием аккредитованных частных лабораторий, включив их в единый реестр наряду с государственными;

закрепить механизм допуска к аккредитации и процессуального признания их заключений, а также возможность самостоятельного выбора лаборатории гражданами для проведения повторной проверки;

определить порядок реализации этой модели, включая вопросы финансирования без нагрузки на государственный бюджет.

Напомним, с 16 сентября 2025 года в стране вступили в силу обновленные правила освидетельствования водителей на состояние опьянения.