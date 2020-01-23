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Подозреваемому в убийстве дочери в отеле продлили арест в Алматы

23 Января 2020 14:25
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Подозреваемому в убийстве дочери в отеле продлили арест в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Подозреваемому в убийстве полуторагодовалой девочки в отеле InterContinental в Алматы продлили арест ещё на месяц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Гражданину Великобритании продлили арест еще на месяц - до 24 февраля 2020 года», - сообщили в пресс-службе городского суда.

Напомним, утром 24 октября в пятизвездочном отеле отец до смерти избил свою полуторагодовалую дочь. Изначально сообщалось, что мужчина задушил своего ребенка.

Позже в отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Подозреваемым оказался 41-летний гражданин Великобритании.


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Ключевые слова: Алматы, Суды,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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