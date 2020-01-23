Подозреваемому в убийстве дочери в отеле продлили арест в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Подозреваемому в убийстве полуторагодовалой девочки в отеле InterContinental в Алматы продлили арест ещё на месяц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Гражданину Великобритании продлили арест еще на месяц - до 24 февраля 2020 года», - сообщили в пресс-службе городского суда.

Напомним, утром 24 октября в пятизвездочном отеле отец до смерти избил свою полуторагодовалую дочь. Изначально сообщалось, что мужчина задушил своего ребенка.

Позже в отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Подозреваемым оказался 41-летний гражданин Великобритании.