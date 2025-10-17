Подозреваемого в заказе убийства топ-менеджера «Lenovo Казахстан» задержали в Дубае

Мужчина подозревается в организации заказного убийства директора по корпоративным продажам компании «Lenovo Казахстан».

Мотивом преступления послужило неисполнение долговых обязательств, полученных подозреваемым за поставку техники. Осенью прошлого года на территории Алматинской области по заказу задержанного двое злоумышленников совершили убийство. Отметим, что ранее оба исполнителя преступления были взяты под стражу.

Напомним, октябре прошлого года на окраине поселка Отеген батыра Илийского района с признаками насильственной смерти был обнаружен труп 42-летнего топ-менеджера компании Lenovo.