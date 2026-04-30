Подозреваемого в автоаферах казахстанца экстрадировали из России

Генеральной прокуратурой Республики Казахстан из Российской Федерации экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за неоднократное совершение мошенничества, передает агентство Kazinform со ссылкой на Генпрокуратуру.

Следствием установлено, что подозреваемый в 2023 году путем размещения на интернет сайтах заведомо ложных объявлений о продаже иномарок, похитил деньги семи граждан.

После совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

В июле 2025 года он был задержан в Белгородской области России, откуда по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирован на Родину.

В настоящее время злоумышленник водворен в следственный изолятор.

За совершение инкриминируемых преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет с конфискацией имущества.

Ранее в Казахстан из России экстрадировали участника транснациональной преступной группы, занимавшейся незаконной предпринимательской деятельностью.