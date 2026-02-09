Подозреваемого в вымогательстве 20 млн тенге задержали в Шымкенте

— Установлено, что мужчина неоднократно приходил в заведение общественного питания, снимал его на видео, а затем начал оказывать давление на владельца. Злоумышленник угрожал «организовать проверки» со стороны различных органов и закрыть бизнес, ссылаясь на якобы выявленные нарушения. Используя шантаж и запугивание, он потребовал у предпринимателя 20 миллионов тенге, — говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый был задержан и водворен в ИВС. По факту вымогательства возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование.

Полиция подчеркивает, что ни одно лицо не вправе требовать деньги под угрозами проверок, распространения информации или давления на бизнес. При подобных попытках необходимо незамедлительно обращаться в органы внутренних дел.

Ранее сообщалось, что в Алматы задержали подозреваемого в вымогательстве в особо крупном размере.