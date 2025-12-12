Подозреваемого в серии квартирных краж задержали в Алматы

Его задержали после очередной кражи, совершенной путем подбора ключей.

Во время оперативно-розыскных мероприятий у подозреваемого обнаружили комплект специальных отмычек и инструментов, предназначенных для вскрытия замков и проникновения в жилище.

В полиции отмечают, что мужчина действовал один. Сейчас проверяется его возможная причастность к другим эпизодам аналогичных имущественных преступлений.

Начальник управления криминальной полиции Асхат Даулетияров рассказал, что подозреваемого удалось задержать благодаря целенаправленной работе полиции по поиску квартирных воров.

В настоящее время проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий. Расследование продолжается.

Ранее транспортная полиция задержала работника авиакомпании, который присваивал смартфоны из грузовых отправлений.