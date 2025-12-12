РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:16, 11 Декабрь 2025 | GMT +5

    Подозреваемого в серии квартирных краж задержали в Алматы

    В Алматы полицейские задержали мужчину, который мог быть причастен к серии квартирных краж, передает корреспонент агентства Kazinform.

    Подозреваемого в серии квартирных краж задержали в Алматы
    Фото: ДП Алматы

    Его задержали после очередной кражи, совершенной путем подбора ключей.

    Во время оперативно-розыскных мероприятий у подозреваемого обнаружили комплект специальных отмычек и инструментов, предназначенных для вскрытия замков и проникновения в жилище.

    В полиции отмечают, что мужчина действовал один. Сейчас проверяется его возможная причастность к другим эпизодам аналогичных имущественных преступлений.

    Начальник управления криминальной полиции Асхат Даулетияров рассказал, что подозреваемого удалось задержать благодаря целенаправленной работе полиции по поиску квартирных воров.

    В настоящее время проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий. Расследование продолжается.

    Ранее транспортная полиция задержала работника авиакомпании, который присваивал смартфоны из грузовых отправлений.

    Теги:
    МВД РК Полиция Алматы Кража
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
    Сейчас читают