Подозреваемого в отравлении детского питания задержали в Австрии

В Австрии задержан мужчина, подложивший крысиный яд в детское питание HiPP, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

Задержание прошло в федеральной земле Зальцбург, сообщает австрийская газета Kronen Zeitung. По ее данным, мужчине 39 лет, он действовал в одиночку.

Его мотивом были деньги: он требовал у немецкого производителя HiPP криптовалюту на 2 млн евро. Преступник покупал баночки детского питания в супермаркетах, добавлял в них яд и ставил обратно на полку.

Расследование длилось 38 дней, следователи работали не только в Австрии, но также в Чехии и Словакии. Удалось изъять пять баночек с ядом — их вычислили по бело-красной наклейке на дне. Сейчас в Австрии ищут шестую отравленную баночку.

Преступника удалось найти по записям камер в супермаркетах, а также по его электронному письму в компанию HiPP. Сейчас прокуратура решает, какие обвинения предъявить задержанному — в попытке причинить тяжкий вред здоровью или в посягательстве на убийство.

Напомним, что немецкий производитель детского питания HiPP отозвал часть своей продукции в баночках после того, как в образцах, взятых в Австрии, Словакии и Чехии, были обнаружены следы крысиного яда. Австрийская полиция заявила, что в образцах одной из 190-граммовых баночек детского питания обнаружено наличие крысиного яда. Это питание предназначено для 5-месячных детей и продается в супермаркетах SPAR в Австрии.

Позже Комитет санэпидконтроля Министерства здравоохранения Казахстана проверил сообщения о крысином яде в детском питании HiPP, отметив, что указанный продукт не зарегистрирован в Едином реестре свидетельств о государственной регистрации Евразийского экономического союза, в связи с чем его реализация на территории Казахстана и других стран ЕАЭС не допускается.