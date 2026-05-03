Каждое третье нарушение госорганов в Жамбылcкой области связано с госзакупками

Всего в регионе специалисты выявили 902 процедурных нарушения, при этом наибольшая их доля пришлась на сферу государственных закупок, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным ревизионной комиссии региона, в сфере государственных закупок зафиксировано 335 нарушений, что составляет 37,1% от общего числа. На втором месте — нарушения иного отраслевого законодательства: выявлено 203 случая (22,5%).

В сфере строительства и градостроительства зафиксировано 143 нарушения (15,9%). При ведении бухгалтерского учета выявлено 122 нарушения, при использовании бюджетных средств — 94.

Кроме того, аудиторы установили пять нарушений законодательства при составлении финансовой отчетности.

За допущенные нарушения к административной ответственности привлечен 171 сотрудник. Наибольшее количество штрафов наложено по материалам, направленным в департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области. Речь идет о 391 материале, связанном с нарушениями требований законодательства о государственных закупках и бухгалтерском учете. Общая сумма штрафов по ним составила 47,8 млн тенге.

Еще 27 материалов направлены в управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Жамбылской области. По ним наложены штрафы на сумму 6,1 млн тенге.

Кроме того, по восьми материалам за неисполнение или ненадлежащее исполнение предписаний ревизионной комиссии судом наложены штрафы на сумму 1 млн тенге.

Также комиссия составила 10 протоколов по фактам воспрепятствования деятельности государственных аудиторов, отказа в предоставлении документов, несвоевременного или неполного зачисления средств в местные бюджеты, а также недостижения результатов бюджетных инвестиций. По этим материалам сумма штрафов составила 2,9 млн тенге.

Помимо административных штрафов, 116 сотрудников объектов аудита привлечены к дисциплинарной ответственности. В их числе — 71 замечание, 42 выговора, два строгих выговора и одно понижение в должности.

